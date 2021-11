Xi Jinping sikra plass i dei kinesiske historiebøkene

utenriks

Dei to tidlegare resolusjonane vart vedtekne under Mao Zedong (1945) og under Deng Xiaoping (1981).

I resolusjonen som vart vedteken torsdag, er Xi Jinpings namn nemnt 17 gonger, medan Mao er nemnd sju gonger og Deng fem.

Resolusjonen vart vedteken av dei 370 medlemmene i Kommunistpartiets sentralkomité under siste dag av ein fire dagar lang plenumssamling bak lukka dører i Beijing.

Han reflekterer Kinas offisielle syn på Kommunistpartiets 100-årige historie og vil òg påverke innhaldet i kinesiske historiebøker.

Resolusjonen vil ifølgje analytikarar sementere makta til Xi Jinping, som blir anteken å stille til ein tredje periode under Folkekongressen neste år.

Ifølgje nyheitsbyrået Xinhua skal resolusjonen halde oppe «det korrekte synet på partihistoria».

Lite merksemd til valdeleg periode

Resolusjonen vektlegg suksessen til partiet med å sikre Kinas økonomiske vekst, medan den dekkjer over den politiske valden som kjenneteikna dei første tiåra av partiets historie. Kulturrevolusjonen blir no omtalt som ein periode med «sosialistisk revolusjon og oppbygging».

Xis tid ved makta har mellom anna vore kjenneteikna av korrupsjonsbekjemping, undertrykking i regionar som Xinjiang, Tibet og Hongkong og ein meir offensiv utanrikspolitikk.

Han og resten av leiarskapen har òg knust all kritikk og pressa ut rivalar, og han har introdusert sin eigen politiske teori, som har fått namnet «Xi Jinpings tenking».

Mao fekk vedteke den første resolusjonen midt under ein blodig borgarkrig, medan resolusjonen under Deng kom medan det vart innført ei rekkje marknadsvennlege økonomiske reformer. Denne gongen kjem resolusjonen medan Kina blir stadig mektigare, også militært, og spelar ei stadig meir sentral rolle internasjonalt.

Samtidig står verda overfor ei stor klimakrise som krev samarbeid, og dessutan ein koronapandemi som har ført til at Kina har stengt grensene.

Leiar på livstid?

I 2018 endra Kina grunnlova, noko som gjer det mogleg for presidenten å bli vald for eit uavgrensa tal mandatperiodar. Tidlegare var det berre mogleg å bli vald for to periodar.

Ifølgje ekspertar avviklar den nye resolusjonen formelt det gamle prinsippet om «kollektivt leiarskap».

– Han førebur Xi Jinpings attval og gir han absolutt autoritet, seier den tidlegare professoren i statsvitskap, Wu Qiang, til nyheitsbyrået DPA.

Han meiner at Kommunistpartiet bevegar seg endå meir i nasjonalistisk retning.

Tiltak på mange felt

Kinesiske styresmakter har den siste tida sørgt for tiltak på ei rekkje felt knytte til vanlege kinesarars liv, blant dei popkulturen, utdanningssystemet og dataspel. Også styrtrike forretningsmenn har merka at dei har fått mindre spelerom.

Sjølv om resolusjonen gjer Xis filosofi og visjonar til offisielt tankegods, meiner somme at teksten òg er tilbakehalden ved at det ikkje står at Xi skal vere leiar livet ut.

– Eg trur det no blir teke som sjølvsagt at han held fram med å vere leiar resten av livet, men dersom ein hadde skrive ned desse orda, kunne det ha ført til opposisjon, seier Willy Lam, ein analytikar som er basert i Hongkong.

