Xi åtvarar mot kald krig som følgje av striden om Sør-Kina-havet

utenriks

I ein digitalt overført tale til Samarbeidsforumet for Asia og stillehavsregionen (Apec) i New Zealand sa Xi at ein ikkje må la regionen ende opp med konfrontasjon og splitting som under den kalde krigen.

Han forsvarte òg eit liberalt handels- og investeringsregime og understreka at regionen må sørgje for å halde forsyningslinjene opne.

Kina gjer krav på mesteparten av Sør-Kina-havet, inkludert farvatn som ligg innanfor territorialfarvatnet til Vietnam og Filippinane, og har bygd militære installasjonar på kunstige øyar.

Kina klagar jamleg når USA og andre land seglar marinefartøy gjennom det amerikanarane meiner er internasjonalt farvatn.

