Tryggingsrådet ber om at valden stansar i Myanmar

Det har komme meldingar om samanstøytar mellom militærjuntaen og folk frå ein stor milits i Rakhine-delstaten. Tryggingsrådet åtvarar om at utviklinga i den siste tida «utgjør særleg alvorlege utfordringar for den frivillige, trygge, verdige og berekraftige returen for rohingya-flyktningar og internt fordregne menneske».

Samanstøytane, som er melde om av ein talsmann for opprørarane, braut ei våpenkvile som har bevart freden i regionen sidan militærjuntaen kuppa makta i Myanmar i februar.

Landet har vore prega av kaos sidan kuppet, med brutal valdsbruk mot demonstrasjonar i landet og fleire kamphandlingar i grenseområda, der væpna etniske grupper er involvert.

Medlemmene i Tryggingsrådet ber òg om «rettferdig, trygg og uhindra frakt og distribusjon av covid-19-vaksinar», og dessutan «trygg og uhindra tilgang til humanitær hjelp for alle folk i naud».

Like etter kuppet gjentok juntaen at han var forplikta til ei våpenkvile med den hovudsakleg buddhistiske opprørsgruppa Arakan Army (AA), som har kjempa for meir sjølvstyre for det buddhistiske rakhine-folket i Rakhine.

Våpenkvila gjorde fleire militærfolk tilgjengeleg for innsats mot lokale «sjølvforsvarsstyrkar» som har vakse fram i opposisjon til militærjuntaen.

