Koronamedisin tilrådd for EU-godkjenning

utenriks

Torsdag vart det klart EUs legemiddelbyrå EMAs vitskaplege legemiddelkomité (CHMP) tilrår godkjenning av dei to medisinane. Det er EU-kommisjonen som tek den endelege avgjerda, men ei tilråding frå EMA fører nesten alltid til snarleg godkjenning.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk seier til NTB at medisinane har vist seg å gi betydeleg forskjell i sjukdomsforløpet til pasientar dei er testa på.

– For Ronapreve var det slik at 0,9 prosent av pasientane som fekk medisinen vart innlagde eller døde innan 29 dagar, medan det same skjedde med 3,4 prosent av pasientane som fekk narremedisin, seier Madsen.

For regikirona var innleggelsesprosenten på 3,1 mot 11,1 for dei som fekk narremedisin. Medisinane kan ha vorte testa på ulike grupper.

Antistoff

Madsen forklarer at dei to medisinane begge er såkalla monoklonale antistoff.

– Dette er syntetisk framstilte antistoff som bind seg til koronaviruset og bidreg til å hindre alvorleg sjukdom, seier Madsen.

EMA-komiteen tilrår godkjenning av Ronapreve for behandling av covid-19 hos vaksne og ungdommar som er over 12 år og veg minst 40 kilo. Føresetnaden er at pasienten ikkje treng ekstra oksygentilførsel og har auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp.

Det same gjeld for Regkirona, bortsett frå at denne medisinen berre blir tilrådd godkjent for vaksne.

– Dette er eit viktig bidrag til betre behandling av desse pasientane og ikkje minst for å redusere sjukehusinnleggingar. Men det er ikkje Legemiddelverket som avgjer om dette skal takast i bruk i Noreg, det er opp til Helsedirektoratet og helseføretaka, seier Madsen.

Ventar på endeleg godkjenning

Det er det sveitsiske legemiddelselskapet Roche som har søkt EMA om godkjenning av Ronapreve, som selskapet har utvikla saman med det amerikanske selskapet Regeneron.

Det sørkoreanske legemiddelselskapet Celltrion står bak Regkirona.

CHMP skal no sende sine tilrådingar om å godkjenne begge medisinane til EU-kommisjonen, som vil ta den juridisk bindande avgjerda.

Ifølgje Madsen skjer dette som regel veldig raskt etter EMA-godkjenninga.