Elon Musk selde 900.000 Tesla-aksjar

utenriks

Summen svarer til rundt 9,5 milliardar kroner. Pengane skal brukast til å betale skatt på opsjonar han nytta seg av ved eit aksjekjøp i september.

Då kjøpte han vel 2,1 millionar aksjar for vel 6 dollar stykket. Kursen gjekk ned onsdag, og enda rett under 1.068 dollar ved børsslutt.

Musk eig framleis 170 millionar aksjar i selskapet. I juni var han den største aksjonæren i selskapet med ein eigardel på rundt 17 prosent, ifølgje analyseselskapet FactSet. Forbes meiner han er den rikaste personen i verda, med rundt 282 milliardar dollar, mesteparten i Tesla-aksjar.

Musk sa førre veke at han ville selje 10 prosent av delane sine i selskapet, verdiar for meir enn 20 milliardar dollar. Utspelet kom etter at demokratar i Kongressen foreslo å auke skatten for USAs rikaste ved å sikte seg inn på aksjar, som normalt berre blir skattlagde når dei blir selde.

Meldingane førte til at kursen dalte måndag og tysdag, men han henta seg noko inn onsdag. I etterhandelen var han opp 2,6 prosent, og han har stige med meir enn 50 prosent i år.

