WHO ser fram til ny generasjon koronavaksine

utenriks

Denne typen vaksinar kan ha fordelar over tradisjonelle sprøytebaserte vaksinar ved at dei er enklare å setje, og kan til og med bli teke av pasienten sjølv, uttalte WHOs sjefsforskar Soumya Swaminathan tysdag.

Swaminathan sa at det finst 129 vaksinekandidatar som har nådd forsøksstadium der dei blir testa på menneske. I tillegg er 194 vaksinekandidatar framleis på utviklingsstadium i laboratorium.

Ho sa at ein andre generasjon vaksinar vil gi større valmoglegheiter for folk. Og vaksinar i form av nasespray eller tablettar kan òg brukast som plattform for andre infeksjonar i framtida, la ho til.

I nokre land blir det allereie brukte vaksinar i form av nasespray for å kjempe mot influensa.

(©NPK)