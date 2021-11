Polens statsminister: – Migrantkrisa er statleg terrorisme

utenriks

Orda fall på ein pressekonferanse i Warszawa onsdag, der Morawiecki delte podiet med EU-president Charles Michel.

Morawiecki la til at han trur krisa er ein «stille hemn» frå kviterussiske styresmakter for Polens støtte til opposisjonen i landet.

Vestlege styresmakter har i månadsvis skulda Kviterussland og president Aleksandr Lukasjenko for å frakte migrantar frå Midtausten til Kviterussland, for så å sende dei over grensene til EU.

Ifølgje EU er straumen av flyktningar og migrantar hemn for sanksjonane som vart innførte etter at Lukasjenko slo hardt ned på demonstrasjonar og politisk motstand etter valet i fjor.

(©NPK)