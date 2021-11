Ny smitterekord i Tyskland

utenriks

Det siste døgnet er det registrert 39.676 nye smitta og 236 nye koronarelaterte dødsfall, viser tal frå det statlege Robert Koch-instituttet (RKI).

Medan det for éin månad sidan vart registrert 66 nye vekevise smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i Tyskland, har talet no stige til 232.

Vel 4,8 millionar tyskarar har fått påvist smitte under pandemien, og for 97.355 av dei har det fått dødeleg utfall.

Tyskland har dermed registrert 116 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg til samanlikning har 17.

