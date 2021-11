Merkel ber Putin gripe inn i migrantkrisa i Kviterussland

utenriks

Tysklands statsminister Angela Merkel ringde Russlands president Vladimir Putin onsdag.

– Merkel understreka at Kviterusslands bruk av migrantar som pressmiddel, er umenneskeleg og uakseptabel, og har bede president Putin bruke innverknaden sin for å få ein slutt på det, skriv Merkels talsmann Steffen Seibert på Twitter.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki seier at Putin er hjernen bak flyktningkrisa på grensa mot Kviterussland. Han meiner Putin prøver å destabilisere EU, skriv nyheitsbyrået AFP.

– Skuldingane om at Russland er ansvarleg, er uansvarlege og uakseptable, svarer Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Fleire kryssa grensa

– Situasjonen på grensa er ikkje roleg, seier Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak til polsk radio onsdag.

– For to dagar sidan var det ein stor konsentrasjon av menneske nær Kuznica Bialostocka som prøvde å krysse grensa. No er det mindre grupperingar som angrip grensa på fleire stader samtidig, seier Blaszczak.

Kaotiske forhold

Det har herska fullt kaos i grenseområda mellom EU-landet Polen og Kviterussland det siste døgnet. Ifølgje polske styresmakter er over 50 personar arresterte det siste døgnet etter at dei kryssa grensa ulovleg.

Polen hevdar at kviterussiske grensevakter har fyrt av skot i lufta for å skremme migrantane. Begge sider skuldar kvarandre for vald mot migrantane.

Polen har sett opp piggtrådgjerde på grensa og nektar migrantane å komme inn i landet. Den kviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko kravde tysdag at migrantane må få fritt leide gjennom Polen. Dei vil hovudsakleg komme seg til Tyskland, hevdar han.

Skuldar kvarandre

EU skuldar Kviterussland for å hente migrantar til landet for å deretter sende dei mot grensa til Polen og EU. I kjølvatnet av at demonstrasjonar vart hardt slått ned på av kviterussiske styresmakter etter valet i fjor, innførte EU ei rekkje sanksjonar.

EU meiner flyktningstraumen vi no ser frå Kviterussland, er gjengjelding for sanksjonane. Nye sanksjonar er planlagde som følgje av migrantbølgja, seier EU.

Den kviterussiske utanriksministeren Vladimir Makej seier onsdag at Vesten har provosert fram migrantkrisa. Han drog til Moskva for å møte den russiske motparten sin, Sergej Lavrov, som stiller seg bak påstanden. Han seier at situasjonen er orkestrert av Washington og deira europeiske allierte gjennom organisasjonar om FN, OSSE og Europarådet.

FN bekymra

FNs høgkommissær for flyktningar og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er urolege over dei siste rapportane frå den polsk-kviterussiske grensa. Dei har vore i kontakt med regjeringar i begge land.

– Dei ber om ei snarleg løysing på situasjonen og umiddelbar og uhindra tilgang til gruppa for å sikre at humanitær bistand blir gitt, at dei som treng internasjonal eller andre former for vern, blir identifiserte, og at dei som ønskjer om å søkje asyl, kan gjere det der dei er, heitte det i ei fråsegn tysdag.

Russisk støtte

Russland har støtta Lukasjenkos regime med tryggingsgarantiar og lån som bidreg til å halde ein pressa kviterussisk økonomi gåande.

Onsdag sende Russland to strategiske bombefly til luftrommet over Kviterussland, ifølgje Reuters. Russlands forsvarsdepartement opplyser at flya patruljerte luftrommet og testa Russland og Kviterusslands felles luftforsvar, skriv NRK.

