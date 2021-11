Håp, frykt og avsky i Glasgow

utenriks

FN-møtet COP26, som no nærmar seg innspurten, har bevega seg langs to parallelle spor.

Nye ambisjonar, initiativ og mål om utsleppskutt kom tett som hagl etter opninga førre veke. Vertsnasjonen Storbritannia var pådrivar bak ei lang rekkje målsetjingar som vart lanserte då stats- og regjeringssjefane var samla i Glasgow.

Samtidig går dei offisielle klimaforhandlingane som vart sette i gang av FN i 1995 føre seg. Her er tempoet framleis meir på linje med ein isbre som langsamt sklir ut i havet.

Onsdag vart det for første gong lagt fram utkast til formelle avgjerder på klimamøtet. Reaksjonane var blanda, og det er uvisst kva som til slutt blir vedteke.

– Den første veka har vore ein skuffelse, sa den svært sentrale klimaforhandlaren Ahmadou Sebory Touré nyleg til nyheitsbyrået AFP.

– Blir ikkje teke i betraktning

Touré er leiar for ei forhandlingsgruppe beståande av over 130 utviklingsland – blant dei Kina, verdas desidert største utsleppsnasjon.

– Dei fleste av bekymringane våre blir ikkje reelt sett, eller i praksis tekne med i vurderinga, sa Touré, som kjem frå det vestafrikanske landet Guinea.

Dermed ligg det truleg an til ein tøff innspurt i denne runden med klimaforhandlingar. Den dreier seg om ein del ganske tekniske spørsmål med stor betydning for gjennomføringa av Parisavtalen frå 2015.

Mange unge klimaaktivistar føler at framdrifta ikkje står i forhold til omfanget av klimakrisa.

– Det er ingen løyndom at COP26 er ein fiasko, var Greta Thunbergs knallharde dom under ein demonstrasjon i Glasgow fredag.

– Bla, bla, bla

– Dei har hatt 26 COP-er. Dei har hatt tiår med bla, bla, bla. Og kvar har det ført oss? spurde Thunberg.

Men ho langa ikkje berre ut mot sommelet. Ho var òg sterkt kritisk til dei mange nye ambisjonane og utsleppsmåla, som ho kalla tomme løfte og forpliktingar fulle av smotthol.

Den svenske 18-åringen er slett ikkje åleine om skepsisen sin til dei nye målsetjingane, som i mange tilfelle ligg ganske langt fram i tid. FNs generalsekretær António Guterres meiner målsetjingane er prega av «eit underskot på truverd og eit overskot av forvirring».

Nye utrekningar tyder på at den globale oppvarminga kan haldast under 2 grader viss absolutt alle løfte, planar og ambisjonar blir overhaldne. Men få trur at det faktisk kjem til å skje.

– Det finst ingen mekanisme for å sikre etterleving, ingen kapasitet til å sjekke desse påstandane, seier Frankrikes tidlegare forhandlingsleiar Laurence Tubiana til AFP.

Hektiske dagar

Samtidig erkjenner Tubiana òg at somme tolkar utviklinga i Glasgow som «fantastisk mobilisering og framskritt». Ho konstaterer at to heilt ulike forteljingar blir fortalde om møtet.

Over nokre hektiske dagar førre veke lova over 80 land å jobbe for store kutt i den kraftige klimagassen metan. Fleire enn 40 land forplikta seg til å fase ut kolkraft, medan 19 lova å slutte å finansiere fossil energi i andre land.

India oppdaterte det offisielle klimamålet sitt og tek sikte på såkalla netto nullutslepp i 2070. Og over 130 land lova å jobbe for å stanse avskoging innan 2030.

Visepresident Helen Mountford i World Resources Institute meiner det eksisterer to ulike sanningar om Glasgow-møtet.

– På somme område har vi gjort mykje meir framsteg enn vi kunne førestilt oss berre for nokre få år sidan. Samtidig er ikkje dette i nærleiken av å vere nok.

