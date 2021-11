Underhuset i Chile vil stille presidenten for riksrett

utenriks

For at riksrettstiltalen skal bli endeleg, må han godkjennast av to tredelar i det chilenske senatet.

Piñeras presidentperiode går ut normalt 11. mars neste år, og han er ikkje kandidat i det kommande presidentvalet i november.

Presidenten er skulda for å ha misbrukt embetet sitt i samband med salet av eit gruveselskap til ein venn.

Med bakgrunn i lekkasjane Pandora Papers innleidde riksadvokaten i landet i haust gransking av Piñeras sal av gruveselskapet Dominga i 2010 gjennom eit selskap som er eigd av hans barn.

Piñera, som er ein av Chiles rikaste menn, avviser skuldingane og seier han har full tillit til at retten vil komme til at ingenting ulovleg er gjort.

Ifølgje Pandora Papers vart Dominga seld til forretningsmannen Carlos Delgado, som er ein nær venn av Piñera, for 152 millionar dollar og store delar av transaksjonen fann stad på De britiske Jomfruøyer.

Før betaling av siste avdrag vart det inkludert ein klausul om at salet var avhengig av at det ikkje skulle opprettast område for vern av miljøet i operasjonsområdet til selskapet, eit krav som miljørørsla sette fram.

Pandora Papers er nemninga på ein massiv dokumentlekkasje som rundt 150 medium rundt om i verda har granska for å avsløre skjulte formuar og hemmelege selskap.

