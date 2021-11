Klimaendringane kan knuse fattige lands økonomiar

utenriks

Dei mest sårbare landa vil i gjennomsnitt oppleve eit fall i bruttonasjonalprodukt på 20 prosent innan 2050 dersom verda blir varma opp med 2,9 grader Celsius (C).

Fallet i BNP vil i gjennomsnitt vere på heile 64 prosent innan 2100. Det viser ein ny rapport som vart offentleggjord måndag under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

Når andre veke av toppmøtet blir innleidd er det nettopp med søkjelyset retta mot fattige lands moglegheiter til å handtere klimaendringar.

Studien på dei økonomiske konsekvensane til klimaendringane for det fattigaste landet i verda er bestilt av britiske Christian Aid. Åtte av dei ti mest ramma landa er i Afrika, to er i Sør-Amerika.

Studien viser at sjølv om den globale temperaturauken blir avgrensa til 1,5 C – altså i tråd med det mest ambisiøse målet i Parisavtalen – vil dei same landa få eit fall i BNP på 13 prosent innan 2050 og 33 prosent innan slutten av hundreåret.

Til dags dato har jordas gjennomsnittlege overflatetemperatur stige 1,1 C samanlikna med nivåa på slutten av 1800-talet.

Treng akutt hjelp

Hetebølgjer, tørke, flaumar og stormar har vorte meir intense og dødelege som følgje av den globale oppvarminga. Funna i rapporten viser at over ein tredel av nasjonane i verda treng akutt hjelp til å byggje opp motstandskraft dersom økonomiane deira skal tole desse endringane.

– Moglegheita for fattige nasjonar til å utvikle seg på ein berekraftig måte er sett i alvorleg fare, seier hovudforfattar av rapporten, Marina Andrijevic. Ho er forskar ved Humboldt-universitetet i Berlin.

– Dei politiske vala vi tek no vil vere avgjerande for utviklinga framover, understrekar ho.

Landa som blir omfatta av rapporten utgjer to sentrale forhandlingsblokker under klimaforhandlingane i Glasgow: dei minst utvikla landa og Alliance of Small Island States, som er ei gruppering av land som omfattar små øyar og lågtliggjande kystland. Dei små øystatane er spesielt utsette for stormflod som blir forverra av stigande havnivå.

Studien tek ikkje omsyn til tilpassingstiltak, som potensielt kan avgrense noko av skadeomfanget.

Hittil har rike land berre forplikta seg til å gi beskjedne summar for å hjelpe fattige land med å tilpasse seg klimapåverknadene.

– Afrika har gjort lite for å forårsake klimaendringar, men denne rapporten viser at dei vil møte dei alvorlegaste konsekvensane. Det er djupt urettferdig, meiner Mohamed Adow, direktør for den Nairobi-baserte tankesmia Power Shift Africa.

Sør-Sudan eit døme

Hjelpeorganisasjonen Caritas Noreg trekkjer fram eit døme på eit land som no opplever ei stor, klimaskapt humanitær krise: nemleg Sør-Sudan.

Organisasjonen viser til at Sør-Sudan er ramma av den verste flaumen på 60 år. Flaumen har drive 623.000 menneske på flukt og bidrege til at matmangelen i dette krigsherja landet har nådd dei mest ekstreme nivåa sidan landet vart uavhengig i 2011.

– I tillegg viser nye tal frå FNs matvareprogram (WFP) at Sør-Sudan er eitt av landa med størst risiko for hungersnød. Av befolkninga på 11 millionar lever 7,2 millionar i alvorleg matuvisse, 1,4 millionar i akutt naud og meir enn 100 000 er ramma av svoltkatastrofe, heiter det vidare i pressemeldinga frå Caritas.

Lovar store summar

Den britiske regjeringa har sagt dei har planar om å investere nærare 300 millionar pund for å hjelpe dei mest sårbare landa med å kjempe mot verknadene av stigande temperaturar.

Målet er å gjere utviklingslanda sjølve i stand til å tilpasse seg klimapåverknader.

Storbritannia har som ambisjon å få andre nasjonar til å gjere langt meir for å støtte utviklingsland.

Rike land har lova at dei skal stille med minst 100 milliardar dollar (rundt 844 milliardar kroner) i året i klimafinansiering til fattige land frå 2020 til 2025. I forkant av COP26 vart det kjent at løftet låg an til å bli tre år forseinka.

Utrekningar frå OECD, som altså vart offentleggjort ei veke før forhandlingane i Glasgow starta, viste at målet ikkje låg an til å bli oppfylt før i 2023.

