utenriks

Vitne fortel at bygning på to etasjar kollapsa under eit planlagt reparasjonsarbeid i byen Battalgazi i Malatya-provinsen.

Ordføraren i byen, Osman Guder, sa til Haberturk TV tysdag formiddag at ti personar er sendt til sjukehus, medan det er grunn til å tru at mellom 20 og 25 personar framleis er fanga blant ruinane.

Seinare rapporterte lokale medium at talet som er redda er 13 – to av dei er alvorleg skadd.

(©NPK)