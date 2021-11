Pakistan avtaler våpenkvile med Taliban

utenriks

Informasjonsminister Fawad Chaudhry gav ingen fleire opplysningar om våpenkvila, heller ikkje om når den skal tre i kraft. Han sa likevel at Taliban i Afghanistan bidrog til å leggje til rette for samtalane.

Det var i førre månad at statsminister Imran Khan sa at regjeringa var villig til å «tilgi» dei militante om dei vart med på ei våpenkvile. Utspelet utløyste heftige protestar.

TTP, som er ein paraplyorganisasjon for ei rekkje militante islamistgrupper i Pakistan, har enno ikkje svart på kunngjeringa. Organisasjonen er ansvarleg for at 80.000 menneske har mista livet i to tiår med kampar.

Gruppa har stått bak ei lang rekkje angrep på pakistanske soldatar og politi i områda langs grensa til Afghanistan sidan august etter at Taliban tok makta i Afghanistan.

(©NPK)