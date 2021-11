Facebook-varslar oppmodar EU til å stå imot teknologigigantane

utenriks

Haugen, som lekte ei stor mengd interne dokument som utløyste heftig kritikk mot Facebook, møtte måndag medlemmene av EU-parlamentet. Forsamlinga arbeider for tida med ny lovgiving som skal skjerpe reguleringa av dei søkkrike og svært mektige selskapa.

Ho sa at EU kunne setje eit døme for resten av verda viss dei kan bremse den enorme innverknaden som dei store teknologifirmaa har.

Haugen har tidlegare vitna i Kongressen i USA og i London før ho set kursen mot Paris etter møta i Brussel.

Haugen gav si støtte til arbeidet med nye reglar, særleg ei lov om digitale tenester for å skjerpe kontrollen over skadeleg og ulovleg innhald på plattformer som Facebook.

– Eg er glad for at EU tek dette på alvor. Lova om digitale tenester som no blir behandla, kan bli den globale gullstandarden, og kan inspirere andre land, inkludert mitt eige, sa ho i høyringa.

Haugen framheva at Facebook prioriterer profitt framfor å avgrense skadeleg innhald, og hevda at ein ikkje kan stole på at selskapet sjølv endrar metodane sine.

– Facebook kan ikkje samtidig vere dommar, jury, aktor og vitne når det gjeld den omfattande skadelege verksemda si, sa ho.

