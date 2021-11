Dei mektigaste i Kina møtest for å stake ut vegen vidare

utenriks

Om lag 400 medlemmer av sentralkomiteen er frå måndag til torsdag samla i Beijing bak lukka dører.

Møtet er venta å gi president Xi Jinping eit endå sterkare grep om makta.

Ifølgje det statlege nyheitsbyrået Xinhua opna Xi møtet med å gjere greie for eit resolusjonsforslag som skal ta for seg dei største sigrane og historiske erfaringane som Kommunistpartiet har gjort seg sidan det vart etablert for 100 år sidan.

Resolusjonen skal danne grunnlaget for partikongressen neste år, der det er venta at Xi vil erklære at han blir sitjande i ein tredje periode som leiar i landet.

