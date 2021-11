4 millionar statstilsette i USA må vaksinerast

utenriks

President Joe Biden har planane klare for ein massiv offensiv for å vaksinere 84 millionar tilsette i privat sektor neste år. Men først må han sikre at alle som jobbar for føderale styresmakter, er vaksinerte.

Mange er allereie vaksinerte, blant dei nesten alle tilsette i Det kvite hus. Men vaksineprosenten er lågare i mange andre etatar, særleg i politi og etterretning.

Og nokon nektar å la seg vaksinere og går til sak i protest mot det dei kallar urettferdig og overdrivne krav som rammar fridommen deira.

Ei rekkje amerikanske byar har eigne reglar. I New York hadde politifolk, brannfolk og reinhaldsarbeidarar frist til førre måndag med å vaksinere seg. Det same kravet gjaldt helsepersonell éin månad før.

Test for Biden

Fristen 22. november blir ein test på kor godt Biden lukkast med å få folk til å vaksinere seg. Den store testen kjem i januar når alle tilsette i private bedrifter med over 100 tilsette, må vaksinere seg.

Ein føderal ankedomstol stansa laurdag dette siste kravet, men regjeringa er trygg på at ho vil få kravet gjennom sidan reglar om tryggleik overstyrer delstatslovgivinga.

– Presidenten og administrasjonen hans ville ikkje ha sett i verk dette kravet om dei ikkje trudde at det var adekvat og nødvendig, sa USAs helsesjef Vivek Murphy søndag.

Dersom det lukkast å få dei to store vaksineprogramma sett i verk, vil det vere eit betydeleg bidrag til å redusere talet på koronatilfelle i USA. Og det kjem i tillegg til nyheita om at vaksinen er godkjend for 64 millionar barn frå fem til elleve år.

Mange vil ikkje

Men to veker før fristen 22. november seier nokre fagforeiningsleiarar at det er stadig vanskelegare å overtale dei som ikkje vil vaksinere seg.

– Eg tok vaksine i februar. Det var mitt eige val, og eg tenkte det ville stanse viruset, seier Corey Trammel, ein lokal fagforeiningsleiar for fengselstilsette i Louisiana.

– Men det har det ikkje gjort, og no seier folk opp fordi dei er lei av dei overdrivne krava frå styresmaktene. Dei vil ikkje ha sprøyta, dei stoler ikkje på styresmaktene, og dei stoler ikkje på vaksinen, seier han vidare.

Det er klart bevist gjennom praksis og klinisk forsking at vaksinen er svært effektiv for å hindre alvorleg sjukdom og død frå covid-19. Over 222 millionar amerikanarar har fått minst éin dose, og 193 millionar har fått to. Over halve verda er òg vaksinert.

Forskarar og ekspertar har ført ein vedvarande kamp mot folks frykt sidan vaksinane vart godkjende. Ei meiningsmåling gjort for AP tidlegare i år viser at ein tredel av amerikanarane er skeptiske, trass i forsikringar om at vaksinen er trygg og effektiv, og at det har vore få biverknader.

Ujamt tempo

Vaksinasjonen går i ujamt tempo i dei ulike etatane. I fleire av etterretningstenestene er minst 20 prosent framleis ikkje vaksinerte, ifølgje kongressrepresentant Chris Stewart.

Og leiaren for fagforeininga for føderalt politi, Larry Cosme, seier han trur at 60 prosent av dei 31.000 tilsette i 65 etatar er vaksinerte.

I departementet for innanlands tryggleik, som har 240.000 tilsette, var rundt 64 prosent fullvaksinerte i slutten av førre månad, medan toll- og grenseetaten har fått 6.000 søknader om fritak av medisinske eller religiøse grunnar.

Etatane sender ut påminningar til dei tilsette og tilbyr fri for å ta vaksine. Men ingen blir sparka i første omgang. Først får dei ei utsetjing på fem dagar, med rådgiving. Deretter kan dei permitterast i fjorten dagar, og til slutt kan dei bli oppsagde. Men den prosessen vil ta månader.

Republikanarar kjempar imot

Republikanarane meiner kravet går altfor langt. Nokre republikanske kongressrepresentantar sende i oktober eit brev der dei antyda at «presidentens autoritære og ekstreme krav strir mot amerikansk fridom, er utan presedens og kan vere ulovleg».

Det er òg bekymring for at mange etatar kan miste nøkkelpersonell dersom tusenvis av tilsette sluttar eller blir sagde opp om dei nektar å ta vaksine. Det merkar ein allereie i FBI, som frå før er underbemanna.

Ei fagforeining for fengselsvakter i Florida har gått til sak og påstår at kravet er i strid med borgarrettane, medan nokre fengselsvakter seier dei er rivne mellom frykta for å miste jobben og motvilje mot å ofre den personlege trua si. Enkelte vakter som nærmar seg pensjonsalder, vel å slutte framfor å vaksinerast.

Tilsette i grensepolitiet er bedne om å melde inn vaksinestatusen sin innan tysdag, og hittil har 49 prosent sagt at dei er vaksinerte, og 7 prosent seier dei ikkje er det. Det er uklart kor mange som vil halde fram med å nekte dersom søknader om fritak blir avviste og dei må slutte i jobben.

– Når det til slutt dreier seg om å miste inntekta si eller bli vaksinert, trur eg det store fleirtalet til slutt lèt seg vaksinere. Vi kjem til å miste nokon, men kor mange kan eg ikkje seie, seier leiaren for fagforeininga til grensepolitiet, Brandon Judd.

