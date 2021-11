West Australia vil ikkje opne opp enno

utenriks

West Australia er den største delstaten i landet og dekkjer ein tredel av landsarealet. Han har òg dei lågaste vaksinasjonsratane i landet, delvis fordi det er lite smitte og livet har vore forholdsvis normalt gjennom heile pandemien.

Medan vaksinerte australiarar har stått fritt til å reise verda rundt gjennom austkystflyplassar som i Sydney og Melbourne sidan måndag, då eit 20 månader gammalt internasjonalt reiseforbod vart oppheva, er West Australia dermed det einaste australske territoriet som ikkje har til hensikt å gjenopne i år.

Delstatsminister Mark McGowan sette fredag ​​vaksinasjonsmål til 90 prosent av befolkninga i alderen tolv år og eldre for at grenserestriksjonane skal lettast på. Milepælen er venta å bli nådd i slutten av januar eller i byrjinga av februar.

McGowan sa at han ville setje ein dato for staten for å gjenopne når 80 prosent av målbefolkninga er vaksinerte, noko som er forventa å skje i midten av desember.

Berre 63,7 prosent av målbefolkninga i West Australia er ferdig vaksinerte, ifølgje statlege data.

Nasjonalt er 79,6 prosent av befolkninga i alderen 16 år og eldre ferdig vaksinerte.

Andre territorium har eller planlegg å lempe på koronarestriksjonane når 80 prosent av befolkninga i alderen 16 år og eldre er vaksinerte.

