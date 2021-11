Trege regjeringsforhandlingar i Tyskland

utenriks

Dei Grøne gjekk førre månad inn i forhandlingar med sosialdemokratane og høgreliberale FDP om regjering etter at alle tre gjorde det godt ved valet i september

Dei sa då at dei håpa ei ny regjering under Olaf Scholz skulle vere klar i slutten av november. Men no spør Dei Grøne om den timeplanen held fordi det går altfor tregt.

Det er inga overrasking at forhandlingane er vanskelege, sjølv om dei utanfrå verkar harmoniske. Alliansen fører saman to tradisjonelle venstreparti og næringslivspartiet FDP som helst orienterer seg mot høgre.

Ein førebels avtale førre månad lét mykje stå uavklart. Den opna for raskare avvikling av kolkraftverk enn den tidlegare fristen i 2038, men fastslo samtidig, etter krav frå FDP, at skattar ikkje skal hevast og at gjeld ikkje skal aukast.

Annalena Baerbock, ein av Dei Grønes to leiarar, vil ikkje seie kva usemja botnar i, men fastslår at vern av klimaet må prioriterast i heile regjeringa, inkludert bygningsindustri og samferdsel.

