Orbán tilbyr Vesten korridor for migrantar

utenriks

– Viss de treng dei, kan de få dei, sa Orbán i eit intervju på radio fredag.

Han sa òg at han meiner dei mange koronavariantane som no spreier seg i landet, kjem av migrantar, men utan å komme med noko dokumentasjon for påstanden.

Orbán har gjort det nesten umogleg for migrantar og flyktningar å søkje om asyl i landet, endå Ungarn er medlem av EU.

I 2015 lét han byggje eit metallgjerde langs landegrensa til Serbia for å stanse migrantar og flyktningar, og alle som blir arresterte i Ungarn, blir utan vidare sende rett tilbake til Serbia.

FNs høgkommissær for flyktningar, UNHCR, og menneskerettsgrupper seier at praksisen er ulovleg, medan EU seier at asyllovene i landet strir mot europeisk lov og folkeretten.

