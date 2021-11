Nintendo slit med mangel på mikrobrikker

utenriks

Situasjonen ser ikkje ut til å betre seg med det første, seier direktøren i selskapet Shuntaro Furukawa.

– Denne ekstremt pressa situasjonen held fram, og framtida er uklar, sa Furukawa til journalistar.

Uttalen kom dagen etter at selskapet senka salsprognosane for flaggskipet til selskapet, spelekonsollen Nintendo Switch. Ifølgje Furukawa er det endå vanskelegare å leggje planar for åra som kjem.

Japanske Nintendo seier òg at mangelen på mikrobrikker gjer arbeidet med den neste spelekonsollen til selskapet vanskeleg. Selskapet utviklar ein konsoll som skal etterfølgje Switch-konsollen, men det er ikkje klart når han blir tilgjengeleg for sal.

Nintendo er ikkje åleine om å ha problem med produksjonen. Både Sony og Microsoft har slite med å produsere like mykje som marknaden har etterspurt av dei nye spelekonsollane sine. Det har vore konstant mangel på både Playstation 5 og Xbox One sidan dei vart lanserte for rundt eit år sidan.

(©NPK)