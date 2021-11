Fransk presidentkandidat låner triks frå Trump-valkampen

utenriks

På spørsmål om strategien sin dersom han stiller i presidentvalet neste år, er Eric Zemmour open om beundringa si for Donald Trumps valkampstrategi i 2016.

– Han lykkast i å samle arbeidarklassen og det patriotiske borgarskapet. Det er noko eg har drøymt om i 20 år, sa Zemmour til nyheitskanalen LCI nyleg.

Den høgrepopulistiske politiske journalisten og TV-kommentatoren har ikkje erklært at han stiller som presidentkandidat enno, men har komme med nok antydningar til at mange forventar at det vil skje.

Kan bli Macrons største utfordrar

Meiningsmålingane viser at oppslutninga om Zemmour har auka i takt med at spekulasjonen rundt den moglege oppstillinga hans i presidentvalet aukar. Han blir akkurat no venta å få rundt 15 prosents oppslutnad i første valomgang, og har vore så høgt oppe som andreplassen.

Det ville sendt han til andre valomgang mot sitjande president Emmanuel Macron, framfor høgreradikale Marine Le Pen. Førebels har ingen meiningsmålingar vist at han er i nærleiken av å vinne den andre valomgangen.

Zemmour har peika på likskapar mellom Trumps hovudsaker og sine eigne: innvandring, avindustrialisering, og motstand mot det «politisk korrekte.»

– Det betyr media, dommarane, den kulturelle eliten, sa han.

Også inspirert av Johnson

Trumps veg til makta er éin modell han vurderer å følgje, medan Storbritannias statsminister Boris Johnson står for ein annan. Den tidlegare London-ordføraren utnytta innvandringsskepsis og EU-motstand blant arbeidarklasseveljarar under brexit-folkeavstemminga i 2016.

– Han klarte seg ganske bra, sa 63 år gamle Zemmour med eit smil.

Den plutselege framveksten hans som ein seriøs kandidat til presidentvalet neste vår, har vekt den franske politikarklassen til liv og ført til hyppige debattar om likskapane hans med Trump og andre framgangsrike høgrepopulistar.

«Frankrike har ikkje sagt sitt siste ord»

Tittelen til Zemmours nye bok, «Frankrike har ikkje sagt sitt siste ord,» liknar svakt på Trumps slagord «Make America Great Again» (Gjer Amerika stort/mektig igjen). Som politikarar framstiller begge seg sjølv som nasjonale redningsmenn. Zemmour har innrømt at også bokomslaget, der han står framfor det franske flagget, lånte inspirasjon frå ei bok Trump gav ut i 2016.

Ein teori som spreier seg i Frankrike, er at Zemmour liknar Trump og Johnson ved å representere ein sentral del av særpreget i landet, som appellerer til veljarane. Trump er ein nesten teikneserieaktig inkarnasjon av den amerikanske forretningsmannen – freidig, brautande, og velståande. Johnson har gått på Englands finaste skular og har skapt eit image av seg sjølv som ein kløktig og eksentrisk overklassepolitikar.

Zemmour er ein sjølvlært historikar som fyller tekstane og intervjua sine med tidvis obskure referansar til figurar frå Frankrikes politiske fortid og litterære kanon, slik ein samfunnsintellektuell kan finne på å gjere.

– Tvingar andre til å reagere

– Eg trur på denne samanlikninga med Trump og også Boris Johnson. Kort forklart vil amerikanarane ha ein milliardær, britane vil ha nokon som har gått på Eton og Oxford, og franskmenn vil ha ein kulturell figur, seier Gerard Araud, som var Frankrikes ambassadør i Washington då Trump var president.

Benjamin Haddad, som er fransk analytikar ved tankesmia Atlantic Council, ser parallellar mellom Zemmours uoffisielle valkamp og Trumps. Han har samanfatta det som at Zemmour «er bevisst radikal, som skaper inntrykk av ektheit, kontrollerer diskusjonen i media, og skaper kontroversar som tvinger andre til å reagere.»

Nyleg besøkte Zemmour ei våpenmesse der han vende ei skarpskyttarrifle mot journalistar og ropte «trekk tilbake» med eit smil. Videoen vart raskt plukka opp av nyheitskanalane og skapte assosiasjonar til både forkjærleiken til den amerikanske høgresida for skytevåpen og Trumps motstand mot det han kallar «falske nyheitsmedium.»

– Kultivert og lærd

Trass likskapane med Trump finst det òg tydelege forskjellar. Populismeforskaren Christopher Bickerton ved Cambridge University seier at parallellane er gode på papiret, men i praksis kan ein sjå store forskjellar.

– Trump klarte å fange republikanarane og Det republikanske partiet på ein måte Zemmour ikkje har prøvd å gjere, og kanskje heller aldri vil lykkast med å gjere på den franske høgresida, seier han.

Han legg til at populisme ofte handlar om dårlege manerar, freidig framferd, å seie det ein meiner, og å vere antiintellektuell. Zemmour er kultivert og lærd på ein måte Trump og Johnson ikkje er.

Har vore tiltalt for hatkriminalitet

Zemmour, som har algerisk-jødisk opphav, har likevel vore i retten fleire gonger for hatefulle utsegner. Han har kalla muslimske innvandrarar «kolonistar» og skildra mindreårige asylsøkjarar som«valdtektsmenn og tjuvar.»

I motsetning til Trump har ikkje Zemmour fått prøvd ut evna si til å stå på scena og fyre opp tilhengjarar, men han er ein svært erfaren debattant etter mange år som TV-personlegdom.

Storavisa Le Monde er likevel tydeleg i konklusjonen sin. Førre månad skreiv dei ein leiar der dei lista opp forskjellane mellom Zemmour og Trump med overskrifta «Eric Zemmour er ikkje Donald Trump.» Avisa anerkjende nokre likskapar mellom dei, men konkluderte med at det franske valsystemet og fransk politikk var altfor ulikt USA til at samanlikninga kunne fungere.

– Desse store forskjellane gjer det vanskeleg å utan hemningar trekkje inn den amerikanske samanlikninga i den franske valkampen, skreiv avisa.

