Bulgarske kolgruvearbeidarar førebur seg på «katastrofal» utfasing av kolkraft

– Det kjem til å bli ein katastrofe. Nedstenginga er uunngåeleg, seier Nikolai Dinev (34). Han har tolv år bak seg som kolgruvearbeid, men det ser ut til å gå mot slutten.

Nikolai Dinev jobbar ved eitt av kolkraftverka til industrikomplekset Maritsa Iztok. Selskapet har tre kolkraftverk søraust i Bulgaria og til saman 12.000 tilsette, og står for ein tredel av elektrisiteten i Bulgaria. Gruvedrifta har vore hovudinntekta i området i fleire tiår.

Kollagera vart oppdaga av ein fransk geolog på 1800-talet og vart seinare utvikla av sovjetiske ingeniørar. Det ligg framleis om lag 1,5 milliardar tonn kol her, ifølgje tal frå det bulgarske energidepartementet.

Fasar ut kolkraft innan 2040

Stans av kolproduksjon i EU har vore eit heitt tema blant dei 130 verdsleiarane som har delteke på klimatoppmøtet COP26 i den skotske byen Glasgow.

Innsatsen for å fase ut kol, som står for svært store klimagassutslepp, vert sett på som nøkkelen til å nå målet i Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader.

Bulgaria vart medlem av EU i 2007 og er både eit av dei fattigaste landa i unionen og landet som er mest avhengig av kol. Lenge har dei avstått frå å setje ein frist for når dei skal stanse kolkraftverka.

I førre månad var likevel tida inne. Den bulgarske regjeringa foreslo å fase ut kolkraft innan 2038 til 2040.

Dette førte til protestar frå fagforeiningane til gruvearbeidarane, og ein demonstrasjon vart halden i hovudstaden Sofia. Om lag 30.000 personar jobbar i kolkraftindustrien i landet.

– Var det eit mistak?

Styresmaktene har foreslått å starte eit statleg selskap for å omdanne gruveområde til industriparkar og å tilsetje tidlegare arbeidarar her. Dinev skulle heller ønskje at han kunne utsetje gruvestenginga med 30 år, til etter at han er pensjonert.

Inntil nyleg hadde han håp om å bli mellomleiar i gruvedrifta og hadde byrja å ta emne på eit universitet for å kunne bli forfremja. No har Dinev endra planane.

– Eg kjem sannsynlegvis til å reise utanlands, seier han. 34-åringen vil i så fall vere ein av fleire millionar bulgararar som har reist frå landet sidan fallet til kommunismen i 1989 for å søkje lykka i Vest-Europa.

Dinev seier at han forlét hæren til fordel for jobb ved kolkraftverket. Han fekk utbetalt 500 lev i månaden i hæren, omtrent 2.500 kroner. Som gruvearbeidar vart han tilboden det dobbelte.

No lurer han på om det var eit mistak å skifte beite. I dag reparerer han utstyr ved kolkraftverket og tener tilsvarande rundt 7.500 kroner i månaden for tolvtimarsdagar, ei gjennomsnittleg lønn i Bulgaria. Han kallar løna «ikkje så verst» for området han bur i.

Får konsekvensar for heile landet

34-åringen har klart å spare nok pengar til å byggje eit hus til foreldra sine, kona og den ti år gamle dottera til paret. Draumen om eit stort symjebasseng er lagt vekk for no. Det er venta at nedstenginga av kolgruvene vil få konsekvensar for heile Bulgaria.

– Dette gjeld ikkje berre gruvearbeidarane, men alle som er avhengige av dei. Bilmekanikaren min er òg redd, seier Dinev.

Også Zhivko Demerdzhiev (40) kjenner på uvissa. Han er elektroingeniør og har jobba i nesten 20 år i Maritsa Iztok. Kona hans jobbar same stad, og kvar morgon står dei opp før soloppgang for å nå bussen klokka 5.50. Dei er alltid dei siste som hentar dei tre døtrene sine på skulen om kvelden, fortel Demerdzhiev.

– Det er allslags opplysningar, rykte … Alt eg vil, er å vite kva som skal skje, og om eg kan jobbe etter dette, seier han.

