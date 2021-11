Aukande smitte i Tyskland

utenriks

Det siste døgnet er 37.710 menneske registrert smitta, ein markert auke frå 33.949 dagen før, ifølgje det tyske smittevernbyrået Robert Koch Institut. Den tidlegare dagsrekorden var 33.777 i desember i fjor.

Det vart òg registrert 154 nye dødsfall, slik at det samla talet døde frå viruset er 96.346.

Den fjerde smittebølgja er no kraftigare enn smittebølgja i vår, om enn ikkje like kraftig som den andre bølgja i desember eller som i andre land i Europa.

Robert Koch Institut seier at risikoen for uvaksinerte og delvis vaksinerte no er svært høg, ei endring frå tidlegare då dei kalla risikoen høg. Risikoen er moderat for fullvaksinerte, men også dei blir meir utsette.

Føderale og delstatsstyresmakter drøftar situasjonen på eit møte i Bayern som blir avslutta fredag.

Tysklands helseminister Jens Spahn vil at vaksinasjonen med tredje dose blir trappa opp, at det blir gjennomført hyppigare sjekk av folks vaksinestatus, og at det blir innført påbod om at sjukeheimspersonell må vere vaksinert.

I det sterkt desentraliserte Tyskland er det delstatane som har ansvar for slike tiltak.

Styresmaktene oppmodar igjen folk til å sørgje for at dei har fått alle sprøytene, sidan mange sjukehus nærmar seg full kapasitet. Rundt to tredelar av tyskarane er fullvaksinerte, men det er store regionale variasjonar.

