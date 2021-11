Aktivistar vil busse migrantar og flyktningar frå Polen til Tyskland

utenriks

To organisasjonar står bak initiativet: Seebrücke Deutschland (Brygge Tyskland) og Leave No One Behind.

Dei planlegg òg å bringe naudhjelp til hundrevis av menneske som ikkje kjem seg vidare frå grenseområdet mellom Polen og Kviterussland.

Mange av dei kjem frå konfliktområde i Midtausten.

– Innanriksdepartementet har vorte spurde om å sikre at bussen på returreisa får løyve til å bringe flyktningar trygt til Tyskland som eit teikn på europeisk solidaritet, skriv Seebrücke Deutschland i ei fråsegn fredag.

Planen er at bussen skal reise frå Tyskland måndag.

