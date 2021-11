Tysk kvinne får livstidsstraff etter drap på dei fem barna sine

utenriks

Retten i Wuppertal fann ingen formildande omstende. Dermed er det usannsynleg at den 28 år gamle kvinna vil bli lauslaten sjølv etter at ho har sete i 15 år, som er når mange livstidsstraffer i Tyskland blir oppheva. Rettspsykiatrane har ikkje funne antydningar til at kvinna er for sjuk til å vere tilrekneleg.

Den eldste son til kvinna overlevde handlingane hennar. Ho skal først ha bedøvd barna, deretter drukna dei eller kvelt dei. Etterforskarane meiner at bakgrunnen for drapa var at ho fekk sjå ektemannen med ein ny kjærast. Ho sende deretter ei melding til han om at han aldri ville få sjå barna igjen.

Dei døde barna vart oppdaga 3. september i fjor. Dei låg i sengene sine. Kvinna meinte at det hadde vore innbrot, og at innbrytaren hadde bunde henne fast og tvinga henne til å sende meldingane.

Etter drapa skal ho ha sendt eldstesonen til bestemor si. Så kasta ho seg framfor eit tog i Düsseldorf, men overlevde.

