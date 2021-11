Renta blir halden på 0,1 prosent i Storbritannia

utenriks

Sju av dei ni medlemmene i leiinga i banken stemde mot ein auke no. Bakgrunnen er at arbeidsløysa etter pandemien i Storbritannia framleis er høg. Investorar venta at banken skulle auke styringsrenta.

Likevel signaliserte banken at renta truleg vil bli auka i dei kommande månadene. Sentralbanken har nemleg som mål at inflasjonen skal liggje på 2 prosent. Akkurat no er nivået på 3,1 prosent.

Den nye sjeføkonomen til banken Huw Pill spår på si side at inflasjonen kan auke til heile 5 prosent. Britiske styresmakter spår eit nivå på 4 prosent på grunn av auka energiprisar og forsyningsproblem i verdsøkonomien.

(©NPK)