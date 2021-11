Rapport: Nesten ny global utsleppsrekord i 2021

utenriks

Det er forskingssamarbeidet Global Carbon Project som meiner at utsleppa i år berre vil vere marginalt lågare enn rekorden frå 2019.

Rapporten kjem medan representantar frå nesten 200 land har samla seg på klimakonferansen COP26 i Glasgow, der dei skal prøve å finne fram til løysingar på klimakrisa.

I den heiter det at utsleppa frå gass og kol vil stige meir i år enn dei gjekk ned i fjor, då pandemien førte til at den globale økonomien gjekk på tomgang.

Om målet i Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader skal nåast, må CO2-utsleppa nesten halverast innan 2030 og nå såkalla netto nullutslepp i 2050, ifølgje FN.

Auke og økonomisk vekst

I rapporten heiter det at aktiviteten i dei fire største utsleppslanda i verda, som står for rundt 60 prosent av dei globale CO2-utsleppa, var tilbake på same spor som før pandemien.

I Kina, som har forplikta seg til å ha utsleppstopp innan 2030 og nå netto null innan 2060, har insentiva til regjeringa ført til økonomisk vekst og 5,5 prosent meir utslepp i år enn i 2019. Landet står i år for 31 prosent av dei globale CO2-utsleppa, ifølgje Global Caron Project.

– Tilbakeslaget i Kina var robust. Det ser ut som Kina er i ein fase med sterk vekst igjen, seier Glen Peters, forskingsleiar ved Cicero, Senter for klimaforsking i Oslo, som er medforfattar i rapporten.

India, ein annan økonomi som er i vekst, ligg an til ein liknande auke i utsleppa. Landet står for 7 prosent av den globale totalen i år.

I USA og EU går utsleppa ned med høvesvis 3,7 og 4,2 prosent, og dei står dermed for høvesvis 14 og 7 prosent av dei globale utsleppa.

Spørsmål rundt kol

Jokeren som kan avgjere kor raskt verda kan få ned utsleppa, er kol, blir det slått fast i rapporten.

– Det handlar stort sett om koll no. Det er der den store uvissa er, seier medforfattar Corrine Le Querre, som er professor i klimavitskap ved britiske University of East Anglia.

Svært lite av dei enorme mengdene pengar som er sett av til å få økonomien på fote igjen etter pandemien, rettar seg inn mot grøn vekst, ifølgje Le Querre.

– Dei økonomiske insentiva i dag handlar om å presse opp forbruket, seier ho, og legg til at dette betyr meir produksjon og meir bruk av kol for energi.

Meir enn 40 land, blant dei fleire store kolavhengige økonomiar, forplikta seg til å fase ut kol onsdag. Dei største økonomiane på 2030-talet, og dei små økonomiane på 2040-talet.

Store kolnasjonar som USA, Kina, Australia og India, er likevel ikkje med.

Både vekst og nedgang

Det er likevel enkelte positive signal i rapporten.

23 land, som har stått for ein firedel av utsleppa det siste tiåret – blant dei USA, Japan, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, har hatt både sterk økonomisk vekst og betydeleg nedgang i utsleppa.

For 15 av landa stemde dette òg når utslepp som stammar frå produksjon av importerte varer, vart inkludert.

– Dette viser at desse landa veit korleis ein gjer det, dei demonstrerer at det er mogleg, seier Le Querre.

Rapporten understrekar likevel kor vanskeleg det er å nå å måla i Parisavtalen.

Om målet om netto nullutslepp innan 2050 skal nåast, må det i snitt til ein reduksjon på 1,4 milliardar tonn CO2 i året. I pandemiåret 2020 var nedgangen på 1,6 milliardar tonn, ifølgje Le Querre.

(©NPK)