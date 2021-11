Meir enn 40 land forpliktar seg til å fase ut kol

utenriks

Fleire store kolavhengige økonomiar, som USA, Kina, Australia og India, er ikkje med på uttalen, som kom onsdag kveld frå klimakonferansen i Glasgow. 18 av landa forpliktar seg likevel for første gong.

I uttalen heiter det at landa forpliktar seg til å slutte med investering i kol både innanlands og utanlands, i tillegg til å raskt trappe opp produksjonen av fornybar energi.

Landa lovar òg at kolkraft skal fasast ut på 2030-talet for dei store økonomiane, og på 2040-talet for mindre økonomiar.

I tillegg heiter det at Chile og Singapore har slutta seg til ein britiskleidd allianse som jobbar for å fase ut kol, som består av meir enn 150 land og selskap.

Storbritannias næringslivsminister Kwasi Kwarteng kallar avtalen ein «milepæl» i den globale innsatsen mot klimaendringane, og seier at han demonstrerer at «slutten for kol er i sikte».

Mange klimaaktivistar meiner at fristen for å fase ut kolet må vere innan 2030, og ikkje i på 2030-talet, skriv The Guardian.

Avisa påpeikar vidare at Det internasjonale energibyrået IEA i mai sa at det ikkje trengst å opne fleire olje- og gassfelt eller kolgruver viss den globale oppvarminga skal haldast under 1,5 grader, slik målet er i Parisavtalen.

