Jordansk prins er framleis i husarrest

Uttalen kom frå den tidlegare dronninga Noor i ein tweet som markerte bursdagen til barnebarnet hennar Zein.

– Inshallah vil far hennar bli frigjord så fort som mogleg, og kunne gi henne og resten av familien ein naturleg, håpefull, oppløftande og ordentleg jordansk oppvekst, skreiv Noor, utan å komme med fleire detaljar.

Noor var den fjerde kona til kong Hussein, som var far til dagens konge, Abdullah. Ho har budd i USA i mange år.

Prins Hamza vart sett i husarrest av Abdullah i april, etter påstandar om at han og andre hadde prøvd å gjennomføre eit kupp mot halvbror sin. Hamza har ikkje vorte sett i offentlegheita sidan den gong, medan kongen seier kongefamilien handterer saka. Dei to andre hovudmennene i komplottet vart i sommar dømde til 15 år i fengsel for oppvigling.

