Inga løysing på fransk-britisk fiskerikrangel

utenriks

Den britiske brexitministeren, David Frost, møtte torsdag den franske Europa-ministeren Clement Beaune i Paris, og begge to understreka at dei vil halde fram forhandlingane neste veke.

– Dei to diskuterte ei rekkje problem som har oppstått i kjølvatnet av usemja mellom Storbritannia og EU. Begge sider har gjort greie for sin posisjon og sine bekymringar, sa ein talsperson for den britiske regjeringa etter møtet torsdag.

Beaune sa at det «framleis er store forskjellar» mellom dei to partane.

Landa har i fleire månader vore usamde om kva fiskerirettar motparten skal ha i deira eige farvatn i Den engelske kanalen. Franskmennene har reagert sterkt på at britane nektar å gi franske fiskarar lisensane dei har bede om, i tråd med brexitavtalen.

Dei siste vekene har konflikten eskalert kraftig, og Frankrike har både trua med å nekte britiske fiskarar tilgang til franske hamner, stramme inn tollkontrollane og avgrense kraftforsyninga til Kanaløyane.

