EU-topp blir kritisert for å ha brukt privatfly til 19 minutts tur

I juni flaug von der Leyen nemleg frå Austerrikes hovudstad Wien til Slovakias hovudstad Bratislava, skriv den tyske storavisa Bild.

Det er ei reise på rundt 50 kilometer, som tok 19 minutt med fly. Reisa med tog tek mellom 60 og 90 minutt.

Det stemmer dårleg overeins med den leiande rolla hennar på klimatoppmøtet i Glasgow og med kampen for eit grønare Europa, meiner kritikarane.

Ein talsmann for EU-kommisjonen uttaler at von der Leyen hadde eit svært tett program i denne perioden, og skulle besøkje sju land på to dagar. I tillegg var det innvendingar rundt å bruke tog på grunn av koronapandemien.

– Det vart søkt etter alternativ, men logistisk var det ikkje mogleg.

