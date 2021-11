utenriks

– Hittil er 36 personar – 33 menn og tre kvinner – stadfesta omkomne, seier leiar Femi Oke-Osanyintolu for naudetatane i Lagos.

Den 21 etasjar høge bygningen var framleis under oppføring då han rasa saman. Måndag vart ni overlevande henta ut av ruinane, men bygningsarbeidarar frykta at fleire kollegaer var fanga under bygningsmassane.

Bygningar som rasar saman, er svært vanleg i Nigeria på grunn av utbreidd bruk av dårlege materiale og manglande handheving av byggjestandardar.

(©NPK)