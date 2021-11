19 land vil slutte å finansiere fossilt i andre land

utenriks

Slik støtte skal avsluttast innan utgangen av 2022, går det fram av ei erklæring på klimatoppmøtet i Glasgow torsdag.

Det blir gjort unntak for fossil energi med fangst og lagring av CO2. I tillegg kan det gjerast unntak i «avgrensa og klart definerte omstende» som er i tråd med Parisavtalen og målet om maks 1,5 graders oppvarming av kloden.

Noreg er ikkje blant landa som sluttar opp om initiativet. Det er heller ikkje Kina, Japan og Sør-Korea, som står bak mykje offentleg finansiering av olje- og gassprosjekt i andre land.

Dei asiatiske landa har likevel lova å slutte med offentleg finansiering av kolkraft i utlandet. Alle G20-landa stilte seg bak dette løftet under eit toppmøte sist helg.

Miljøaktivistar reagerer positivt på det nye initiativet.

– For eit år sidan kunne eg ikkje sett for meg at USA ville forplikte seg til å slutte med milliardar av dollar i støtte til internasjonale fossile energiprosjekt, seier Kate DeAngelis frå Friends of the Earth i USA, ifølgje Financial Times.

