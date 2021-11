Tysklands helseminister: – Massiv pandemi rasar blant uvaksinerte

utenriks

Spahn seier nokre regionar av landet no byrjar å gå tom for intensivplassar på sjukehusa, og uttrykkjer irritasjon over at mange av dei som framleis ikkje har vaksinert seg, heller ikkje har nokon planar om å gjere det.

Tyskland har registrert 20.398 koronatilfelle det siste døgnet.

Helseministeren meiner ein må gjere meir for å sørgje for at berre dei som er vaksinerte eller har testa negativt, slepper inn på etablissement og arrangement, og at i dei verst ramma regionane bør berre dei vaksinerte eller dei som kan bevise at dei har hatt viruset, få sleppe inn.

I tillegg meiner Spahn at alle tilsette og besøkjande ved eldreheimar bør testast, og at meir bør gjerast for å gi folk tredjedosar.

