utenriks

Mannen i 30-åra er dømd for narkotikasmugling og skal etter planen bli avretta neste veke. Han vart arrestert og tiltalt for over eit tiår sidan.

Han vart vurdert til å ha ein IQ på 69, ifølgje kravet. Det heiter vidare at dødsstraffa er brot på Signapores forpliktingar under FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne.

Malaysias utanriksdepartement sa onsdag at utanriksminister Saifuddin Abdullah hadde sendt eit brev til den singaporske motparten sin om saka.

(©NPK)