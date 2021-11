Stadige koronarekordar i Russland – fleire regionar utvidar pålagd friperiode

utenriks

Talet tysdag var den femte rekorden på sju dagar i talet på koronatilfelle. Offisielt vart det òg registrert 1.189 koronadødsfall.

Russiske arbeidstakarar og elevar har vorte pålagde fri denne veka for å stanse spreiinga av viruset. Regionale styresmakter har fått moglegheita til å utvide perioden òg etter 7. november.

Allereie måndag kunngjorde Novgorod-regionen nær St. Petersburg at dei ville forlengje friperioden med endå ei veke, og to regionar til følgde etter onsdag. Guvernørane i ytterlegare tre av Russlands 85 regionar har uttalt at dei vurderer ei slik utviding.

Mindre enn 35 prosent av Russlands innbyggjarar er fullvaksinerte mot koronaviruset, på grunn av utbreidd skepsis mot Sputnik V-vaksinen. Totalt har det offisielt vore meir enn 8,6 millionar stadfesta smittetilfelle og over 242.000 dødsfall frå koronaviruset i landet, men statistikkbyrået Rosstat har gjort det klart at dødstalet truleg er langt høgare.

(©NPK)