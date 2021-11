Støre avviser oljepress

utenriks

– Ingen tok det opp med meg, seier Støre til NTB på sidelinja av Nordisk råds toppmøte i København.

Tvert imot får Noreg anerkjenning som ein pådrivar for fornybare energikjelder og bevaring av regnskog, fastslår statsministeren, som reiste vidare til den danske hovudstaden etter å ha delteke på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow måndag og tysdag.

Støre tek òg norsk gasseksport i forsvar:

– Europa får 30 prosent av gassen sin frå Noreg. Den debatten som er her no, også blant nordiske statsministrar, er uroa for at ein blir avhengig av Russland på gass. Det at Noreg er med på å levere gass til Europa, medan Europa treng gassen på vegen til det fornybare, det trur eg er bra, seier Støre.

Han ser òg store moglegheiter for Noreg i produksjon av såkalla blått hydrogen, der naturgass blir forma om til hydrogen, samtidig som ein fangar og lagrar frigjord CO2.

– Så får eg ta til etterretning at nokon heime i Noreg er usamde i det. Men eg møtte ikkje den usemja der ute, seier Støre.

