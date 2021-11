Sør-Afrika får klimastøtte

utenriks

I ei fråsegn heiter det at pengane, som svarer litt over til 71 milliardar kroner, skal bidra til å sikre ein «rettferdig overgang» for den kolavhengige økonomien i landet.

Pengane vil bli gitt i dei kommande tre til fem åra i form av mellom anna lån og investeringar. Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa kallar avtalen «eit vass-skilje», og seier at han er eit bevis på at landet kan føre ambisiøs klimapolitikk medan dei samtidig skaper jobbar.

Avtalen rettar seg særleg mot ei reform av energisystemet i landet, og landa lovar også å gi teknologisk hjelp.

(©NPK)