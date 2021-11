Russland og Kina vil fjerne sanksjonar mot Nord-Korea

utenriks

Dei to landa vil «betre livskvaliteten til befolkninga i Nord-Korea» ved å fjerne sanksjonar på landbruksprodukt, sjømat, tekstilar og oljeprodukt, heiter det i utkastet, som også tek til orde for å skrote eit forbod mot at nordkoreanarar får jobbe utanlands.

Det er liten sjanse for at Tryggingsrådet godkjenner utkastet. Spenninga er høg mellom nordkoreanarane og USA og andre vestlege allierte.

Nord-Koreas hyppige testing av rakettar dei siste månadene har ført til bekymring i det internasjonale samfunnet. Nord-Korea blir nekta gjennom ein FN-resolusjon å teste ballistiske missil, som kan utrustast med atomstridshovud.

Landet er òg underlagt strenge internasjonale sanksjonar for atomprogrammet sitt.

