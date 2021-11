Nær 300 flyktningar redda i Den engelske kanalen

utenriks

Fleire skip frå den franske marinen, kystvakta og tollvesenet og dessutan eit marinehelikopter deltok i redningsaksjonane, opplyser sjøfartsstyresmaktene i Frankrike onsdag.

Flyktningane vart førte til hamnene i Calais og Dunkerque, der dei vart tekne hand om av hjelpearbeidarar.

Nesten 16.000 migrantar har vorte redda i kanalen mellom Frankrike og Storbritannia fram til slutten av august i år – ein stor auke frå tidlegare år.

Samtidig har over 20.200 menneske nådd Storbritannia i småbåtar så langt i år, ifølgje tal nyheitsbyrået PA har henta inn. Dette er meir enn dobbelt så mange som i heile fjoråret.

Den britiske regjeringa, som innførte strengare migrasjonsreglar i kjølvatnet av brexit, er oppteken av å redusere straumen av illegale innkomstar. Britiske og franske styresmakter vart nyleg samde om å skjerpe kontrollen langs kysten.

Hundrevis av flyktningar ventar for tida i Calais på ein sjanse til å krysse kanalen, medan hjelpearbeidet har sørgt for at dei no kan få ei meir anstendig innkvartering.

(©NPK)