Kina og Russland slår tilbake mot Bidens kritikk

Verken den kinesiske presidenten Xi Jinping eller Russlands president Vladimir Putin deltok under opninga av klimatoppmøtet i Glasgow, noko Biden kritiserte i sterke ordelag. Onsdag fekk han svar på tiltale.

– For å møte klimaendringane trengst det handling, ikkje tomme ord, seier ein talsmann for kinesisk UD, som viser til at Bidens forgjengar i Det kvite hus, Donald Trump, trekte USA frå Parisavtalen.

– Dei kinesiske handlingane som svar på klimaendringane er reelle, seier Wang Wenbin.

Løfte

Kina slepp ut meir skadelege drivhusgassar enn noko anna land i verda, men kjem med dei 1,4 milliardane sine innbyggjarar langt ned på lista over utslepp per capita.

Landet har lova at utsleppstoppen skal nåast i 2030, og klimanøytralitet innan 2060.

President Xi Jinping har ikkje vore utanfor landegrensene sidan byrjinga av koronapandemien.

Gjennomtenkte handlingar

Russland, som er den fjerde største utsleppsnasjonen i verda etter Kina, USA og India, har òg lova klimanøytralitet innan 2060.

President Vladimir Putins talsmann avviser kritikken frå Biden.

– Vi er ikkje samde, seier Dmitrij Peskov.

– Russlands handlingar er konsekvente og gjennomtenkte og seriøse, seier han.

Putin har til liks med Xi halde seg heime sidan koronapandemien ramma, med unntak av eit toppmøte med Biden i Genève i juni.

Russland har opplevd stor smitteoppblomstring den siste tida, det blir meldt om rekordhøge dødstal og styresmaktene har innført ei rekkje strenge tiltak att.

