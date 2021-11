utenriks

Nyheitsbyrået på øygruppa refererer til det grønlandske mediet Sermitsiaq.

Det blir innført bruk av koronapass ved innreise til landet frå 15. november. Folk blir òg tilrådde å avlyse alle arrangement med fleire enn 50 deltakarar.

Tysdag vart det påvist 76 nye smittetilfelle, slik at det samla talet på smitta no er 729. Elleve covid-19-pasientar er for tida innlagde på sjukehus. Utbrotet byrja 23. oktober.

(©NPK)