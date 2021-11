Europarådet trekkjer hijab-kampanje

utenriks

Nettkampanjen, som er delvis finansiert av EU, vart lansert førre veke. Bilete på Twitter viste portrett av to smilande damer – den eine med håret avdekt, den andre iførte hijaben.

– Skjønnheit ligg i mangfald som fridom er i hijab, stod det.

Dette vart kraftig kritiserte av høgrefløya i Frankrike, som er imot bruk av hijab i offentlegheita.

– Denne europeiske kampanjen som promoterer det islamistiske hovudplagget er støytande og upassande når millionar av kvinner modig kjempar mot dette slaveriet, sa Marine Le Pen.

Ho er òg leiar for det franske nasjonalistpartiet Nasjonal samling og kandidat til presidentvalet i april.

President for Paris-regionen Valerie Pecresse reagerte òg. Den konservative politikaren seier ho vart «sjokkert» over kampanjen, og la til at hijaben «ikkje er eit symbol på fridom, men på underkasting».

Regjeringa til president Emmanuel Macron reagerte òg, og sa at dei hadde bede Europarådet om å trekkje tilbake kampanjen.

Rådet har ikkje stadfesta om trekkinga av kampanjen er eit direkte resultat av press frå Frankrike.

– Vi har teke ned desse Twittermeldingane medan vi tenkjer ut ein betre presentasjon av dette prosjektet, seier ein talsperson frå rådet onsdag.

(©NPK)