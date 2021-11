Australsk fireåring funnen i live etter å ha vore sakna i over to veker

utenriks

Jenta, som heiter Cleo Smith, vart funnen tidleg onsdag morgon lokal tid i eit låst hus i kystbyen Canarvon, ikkje langt unna der ho sist vart sett, opplyser politiet i delstaten Vest-Australia. Ho skal ha det bra, forholda teke i betraktning.

Ein 36 år gammal mann som ikkje har noka tilknyting til familien, er arrestert og blir teken inn til avhøyr.

Det vart utlovd dusør på ein million australske dollar – nesten 6,3 millionar norske kroner – for opplysningar i saka.

Politiet meinte at ho hadde vorte bortført frå teltet der ho sov saman med familien. Mora Ellie Smith har forklart at teltet var opna opp og at dottera var borte då ho vakna på morgonen den 16. oktober.

Saka har fått stor merksemd i Australia. Familien vart blant anna intervjua på TV og bad allmenta om hjelp. Onsdag vart dei gjenforeina.

– Familien vår er heil igjen, skriv mora i eit Instagram-innlegg.

