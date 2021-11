ABBA med uttale etter dødsfalla i Uppsala

utenriks

– I lyset av den tragiske nyheita i samband med hyllingskonserten i Sverige i går kveld, har vi bestemt oss for å vente med å sleppe ut konserttraileren vår til i morgon, skriv ABBA på Twitter onsdag.

Gruppa hadde ein dag i førevegen lova ein trailer med heilt nye bilete før konsertane i London neste år.

To menn omkom, og éi kvinne vart skadd i det som står fram som ei fallulykke i Uppsala.

Ifølgje politiet døydde mennene då den eine anten hoppa eller fall frå sjuande etasje i konserthuset og landa på den andre mannen. Politiet la til at dei førebels ikkje har nokon grunn til å tru at det er noko kriminelt knytt til saka.

Den kvelden skulle showa «Thank You For the Music» haldast, ei hyllest til Abbas Björn Ulvaeus og Benny Anderssons musikk.

