Sudan kasta ut i ny uvisse og blodig uro

Dei militære kuppmakarane i Sudan hevdar dei vil overlate makta til ei framtidig vald regjering, men folket trur ikkje på dei og lovar massiv motstand.

Kuppet fører minna tilbake til 1989, då den då temmeleg ukjende militæroffiseren Omar al-Bashir greip makta.

Internasjonal fordømming

Kuppet natt til måndag 25. oktober, som vart leidd av general Abdel-Fattah Burhan, vart då også raskt og breitt internasjonalt fordømt.

FNs generalsekretær António Guterres er blant dei som har kritisert kuppmakarane og bede dei om å lytte til folket.

– Dei nye leiarane må gå tilbake til dei legitime, demokratiske systema, uttalte Guterres etter dei massive demonstrasjonane førre laurdag.

Systema han refererer til, er overgangsstyret som tok over etter det islamistiske styret til Bashir, som altså til slutt vart styrta etter folkelege massedemonstrasjonar i 2019.

Autoritær Bashir

Bashir hadde då styrt Sudan med jernhand i nærare 30 år. Han blir skulda for grove overgrep mot sivilbefolkninga i Darfur. Han var òg kjend for omfattande korrupsjon.

I 2008 skulda Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag Bashir for folkemord, krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskja, og ferda året etter ut ein arrestordre mot han på bakgrunn av overgrepa mot sivilbefolkninga i Darfur. Bashir vart den første sitjande statsleiaren som er skulda for krigsbrotsverk og folkemord.

Folkeleg opprør

Det var store, ungdomsleidde folkemassar som starta opprøret mot Bashir-regimet i desember 2018, mellom anna utløyst av sinne over den vanskelege økonomiske situasjonen og auka prisar på daglegvarer.

Eit militærkupp 10. april 2019 vart svaret på opptøyane. Problemet var at dei som tok makta, også tilhøyrde det gamle regimet. Folket trassa både portforbod og unntakstilstandar og heldt fram demonstrasjonane.

Protestane enda med at ein fekk eit overgangsstyre som vart sett saman av eit militært råd og ei sivil regjering, som altså sidan har hatt makta. Overgangsstyret skulle sitje fram til det skulle haldast demokratiske val i 2023.

Store utfordringar

Men vegen mot demokrati har vore høgst kronglete med store utfordringar, både politisk og økonomisk. Utviklinga for folk flest har ikkje vore positiv. Samtidig har leiarane i landet framleis nytt godt av omfattande privilegium og økonomiske fordelar.

Burhan og medspelarane hans hevdar at det ikkje skjedde eit kupp den 25. oktober. Dei understrekar at dei frå før utgjorde ein part i den samansette regjeringa, og at maktovertakinga var nødvendig for å forhindre ein borgarkrig. Burhan viser til at det var ein aukande splittingane blant dei politiske grupperingane i Sudan og til eit mislykka kuppforsøk i september.

Men maktovertakinga skjedde altså mindre ein månad før Burhan etter planen skulle ha overført meir makt til sivile.

Han sette òg statsminister Abdalla Hamdok i husarrest samtidig som soldatar tok over radio- og TV-stasjonane i landet.

Både regjeringa og overgangsrådet, som altså skulle leie landet fram til val i 2023, har vorte oppløyste.

Ein tenestemann, som ikkje vil stå fram med namn, fortel til nyheitsbyrået AP at Burhan har lova at han vil setje fri dei fleste som vart arresterte under maktovertakinga. Nokre få skal etter seiande haldast i varetekt. Burhan hevdar at desse spelte ei rolle i kuppforsøket som vart forhindra i september.

Lengre tids uro

Sudan har den siste tida vore prega av stor uro. Tusenvis har demonstrert med krav om ny sivil overgangsregjering.

Mange meiner at dei militære leiarane har forseinka den demokratiske utviklinga og prosessen fram mot demokratiske val.

Burhan har lova at han raskt vil få danna ei ny teknokratregjering. Generalen held fast på at målet er å halde val i juli 2023. Men den prodemokratiske rørsla fryktar at dei militære slett ikkje har tenkt å lette grepet og meiner at dei vil utnemne politikarar som dei kan kontrollere.

Demokratiforkjemparane vil dessutan truleg berre godta Hamdok som statsminister – og avvise andre kandidatar.

Konflikten kan bli langvarig

Sudan-ekspert Eric Reeves ved Smith College meiner at konflikten mellom militæret og leiarane for protestaksjonane kan bli langvarig. Demokratiforkjemparane ser maktovertakinga som eit reint kupp.

– Ingen av partane – verken dei militære eller dei sivile – vil få ein enkel veg bort frå denne krisa, meiner Reeves.

Han oppmodar USA og EU til å presse Saudi-Arabia, Dei sameinte arabiske emirata og Egypt – som er dei viktigaste støttespelarane til Sudans generalar – til ikkje å gi støtte til ei militærleidd regjering.

Burhan må fjernast

Sudanese Professionals' Association, ein paraplyorganisasjon for 17 ulike sudanske fagforeiningar, stod i si tid i spissen for opprøret mot Bashir.

No leier organisasjonen dei folkelege protestane mot kuppet. Dei understrekar at det Burhan-leidde militærrådet må fjernast, og at dei ansvarlege bak kuppet må stillast til ansvar.

– Vi treng ei rein sivil regjering. Det viser den to år lange erfaringa vår med generalane, seier talsperson for organisasjonen Mohammed Yousef al-Mustafa.

Mange bedrifter og butikkar held framleis stengt i Khartoum og andre byar, som svar på oppmodingane frå protestrørsla om streik og sivil ulydnad.

Sjølv om makthavarane har fått gjenopna mange vegar og bruer inn til Khartoum, er fleire vegar framleis blokkerte av dei provisoriske barrikadane som demonstrantane har sett opp om natta.

Fleire drepne og skadde

Protestane laurdag førre veke var dei største så langt sidan kuppet. Tryggingsstyrkane skaut og drap minst tre demonstrantar i byen Omdurman under desse protestane. Hittil har dermed minst tolv menneske mista livet, medan over 280 personar har vorte skadde, ifølgje den sudanske legekomiteen.

FN har uttrykt uro for valdsbruken mot demonstrantane og har bede om at gjerningsmennene bak valden må stillast til ansvar. Dei sudanske politistyrkane har hevda at dei ikkje brukte skarp ammunisjon mot demonstrantane under stordemonstrasjonen i slutten av oktober.

I sosiale medium har militæret vorte mistenkt for å vilje provosere fram hendingar i ulike delar av landet for å bruke dei som påskot for maktbruk.

Har starta mekling

FN har allereie starta mekling for å prøve å løyse krisa som har oppstått.

FN-utsendingen Volker Perthes møtte 31. oktober Sudans avsette statsminister Abdalla Hamdok, som framleis sit i husarrest. Perthes skreiv på Twitter at dei diskuterte «moglegheitene for ei mekling og vegen vidare for Sudan».

FN meiner at ein føresetnad for ei løysing er at partane vender tilbake til det politiske systemet som var før militærkuppet i oktober.

Fakta om utviklinga i Sudan

* 19. desember 2018 bryt det ut protestar mot avgjerda til regjeringa om å tredoble brødprisane.

* Dei spreier seg raskt og blir gjenteke kvar veke, etter kvart med krav om at president Omar al-Bashir må gå av. Han har styrt Sudan med jernhand i nesten 30 år.

* Etter store protestar kunngjer hæren 11. april 2019 at Bashir er avsett, og at eit militært overgangsråd skal styre i to år.

* Demonstrantane nektar å gi seg før ei sivil regjering får makta, og protestane held fram.

* 3. juni går væpna menn i uniform inn i protestleiren utanfor hovudkvarteret til hæren. Minst 127 menneske blir drepne, ifølgje legar. Protestane held fram.

* Meklarar frå Etiopia og Den afrikanske unionen presenterer forslag til eit nytt overgangsstyre, forhandlingane strekkjer seg over fleire veker, og ein maktdelingsavtale blir signert 17. august. Sivile politikarar og militæret skal dele makta i over tre år før det skal haldast demokratiske val.

* Juntaleiaren, general Abdel Fattah al-Burhan, blir leiar for suverenitetsrådet dei første 21 månadene, før ein representant for demokratirørsla skal overta dei siste 18 månadene.

* I juli 2020 vedtek nasjonalforsamlinga i landet ei reform av fleire strenge islamske lover. Ikkje-muslimar får lov til å drikke alkohol, pisking blir forbode, og det er ikkje lenger dødsstraff for å forlate islam. I tillegg blir det lagt ned forbod mot kjønnslemlesting av jenter og kvinner.

* I oktober 2020 signerer regjeringa og fleire opprørsgrupper ein historisk fredsavtale som tek sikte på å ende konflikten som har herja landet sidan 2003.

* I desember 2020 blir Sudan formelt fjerna frå USAs liste over land som støttar terrorisme, der landet har stått i 27 år. I byte mot å få fjerna svartelistinga, har Sudan gått med på å anerkjenne Israel. FNs fredsstyrke i Darfur blir avvikla.

* Sudans tidlegare leiar Omar al-Bashir er enno ikkje utlevert til Den internasjonale straffedomstolen ICC, der han er skulda for krigsbrotsverk i Darfur. Han vart i desember 2019 funnen skuldig i korrupsjon i ein sudansk domstol og dømd til to års husarrest.

* 25. oktober 2021 tek kuppmakarar makta, kuppet blir leidd av Abdel Fattah al-Burhan. Statsminister Abdalla Hamdok og ei rekkje andre sivile politikarar blir sette i husarrest. Kuppet skjer etter auka konflikt internt i overgangsstyret og auka folkeprotestar mot manglande økonomisk framgang og politiske reformer.

