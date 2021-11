Stengde skular i Uganda i heile pandemien: – Studentane er traumatiserte

utenriks

17 år gamle Mathias Okwako grev etter gull i gjørma eit par steinkast unna skulen hans i den vesle byen Busia, søraust i Uganda. 17-åringen er iført skuleuniforma si og skulle eigentleg ha sete på skulebenken på den andre sida av vegen for å lære.

I dei tomme og ubrukte klasseromma har det byrja å vekse plantar, og fleire av vindaugsrammene har vorte stolne, dei vert nytta som ved. Ein annan skule like i nærleiken leiger ut romma som bustader.

Skulane i Uganda har vore meir eller mindre stengde i 77 veker, heilt sidan pandemien braut ut.

Ingen andre stader i verda har skulane vore påverka av pandemien i så lang tid, ifølgje FN. Medan mange land flytta undervisninga over på digitale plattformer, har dei færraste skulane i Aust-Afrika hatt moglegheita til å tilby elevane slike digitale alternativ.

I fråværet av skule og utdanning har derfor mange elevar gifta seg, vorte utsette for uønskte graviditetar eller vore nøydde til å skaffe seg jobbar av ulikt slag.

– Pandemien har produsert ein «tapt generasjon» av elevar, som no står overfor ein krevjande kamp for å passe inn i samfunnet, seier Moses Mangeni, talsperson for lokale styresmakter i den ugandiske byen Busia.

Skulekrise i 50 land

Koronakrisa har skapt mange ulike utfordringar i barns liv verda over, og foreldre har vorte fråtekne økonomiske tryggingsnett. Men kanskje mest alvorleg av alt – pandemien har spent bein for barns utdanning i store delar av verda.

Resultatet er den største globale utdanningskrisa i vår tid, ifølgje Redd Barna. Førre månad peika organisasjonen på nær 50 land, inkludert Uganda, der utdanningssystemet står i ferd med å kollapse fullstendig.

Dei fleste av dei er i Afrika sør for Sahara, ein del av verda som frå før av slit med mangel på lærarar og ein høg del elevar som ikkje fullfører utdanninga.

Over heile verda har land hatt store utfordringar knytte til digital undervisning i pandemien. I Mexico vart delar av utdanninga overført til TV-sende program fordi delar av landet har avgrensa internettilgang. Likevel har pandemien fått store negative konsekvensar for mexicanske barn, og fleire millionar har hoppa av skulegangen, medan landet har sett ein markant auke i barnedrap, tenåringsgraviditetar og vald i heimen.

Treg vaksinasjon skaper utfordringar

Også i Irak har fjernundervisning vore svært avgrensa, og dette har ført til store forskjellar i skulane i landet, ifølgje Verdsbanken.

I Kuwait var tilnærma ingen av skulane rusta for digital undervisning då pandemien braut ut, og skulane var stengde i sju månader. Men dei oljerike sjeikane i landet pumpa nærare 2 milliardar kroner inn i skuleverket, og dermed var alle skular rusta for digital undervisning, noko som vart rekna som ein stor suksess.

Men Uganda har inga slik suksesshistorie å vise til.

Skulane i landet stengde ned i mars i fjor. Nokre få skular opna delvis for undervisning i februar i år, men i sommar vart landet igjen stengd ned for fullt. No er Uganda det einaste afrikanske landet der skulane framleis er stengde.

Samtidig går vaksinasjonen tregt i landet. Medan ei rekkje land rundt om i verda er i full gong med å vaksinere innbyggjarane sine med tredje vaksinedose, slit framleis ei rekkje afrikanske land med å komme gjennom dei første rundane.

I Uganda er berre 700.000 av dei 44 millionar innbyggjarane fullvaksinerte.

– Studentane er traumatiserte

I den provisoriske gullgruva i Busia sit skulelause studentar side om side med vaksne, fleire av dei lærarar. Løna er rundt 17 kroner dagen, akkurat nok til eit par sko, som raskt blir slite ut igjen under dei harde arbeidsforholda.

Lærar Francis Adungosi seier at han jobbar i gullgruva sju dagar i veka. Han påpeikar at han treng eit oppfriskingskurs når han ein vakker dag skal vende tilbake til klasseromma for å undervise elevane sine.

– Studentane er traumatiserte. Ein må hugse på at dei har ei rekkje utfordringar. Nokre av dei har vorte gravide, somme har gifta seg. Å handtere alle desse barna kjem til å bli veldig krevjande, seier læraren.

17 år gamle Okwako seier han har på skuleuniforma medan han grev etter gull fordi han ikkje har andre klede å ha på seg. Dagane blir lange og slitsame, noko som gir lite tid og overskot til å studere på kveldstid.

– Det blir ikkje tid til å lese bøker. Og om du prøver å opne ei bok, sovnar ein berre heilt fram til neste dag, seier han.

