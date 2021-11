Prisar tildelte for verste klimatiltak

utenriks

Australia fekk prisen for nyleg å ha godkjent tre nye kolprosjekt sjølv om landet hevdar at dei trappar opp innsatsen for å bremse CO2-utsleppa.

Climate Action Network, som er ein paraplyorganisasjon for hundrevis av frivillige organisasjonar, seier at lange køar hindra mange observatørar som har komme langvegsfrå, i å komme til møta i Glasgow.

Når dei prøvde å logge på, klarte dei det ikkje på grunn av tekniske problem, og organisasjonen ber derfor vertslandet om å betre organiseringa av møtet for at dei frivillige organisasjonane skal få delta.

