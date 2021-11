Pfizers forteneste held fram med å auke

utenriks

Resultatet frå selskapet for tredje kvartal vart på 8,15 milliardar dollar, nesten 70 milliardar kroner. Det svarer til 1,42 dollar, rundt 12 kroner, per aksje.

I fjor låg resultatet for same periode på 1,47 milliardar dollar, rundt 12, 4 milliardar kroner. Det svarer til 0,26 dollar, altså 2,20 kroner, per aksje.

Inntektene til selskapet for tredje kvartal i år steig 132,3 prosent: frå 10,28 milliardar dollar, tilsvarande 87 milliardar kroner, til 24,09 milliardar dollar – rundt 204 milliardar kroner.

